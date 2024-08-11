Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филат Степанович
Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1818 ст.
Сын: Корнелий Яковлевич
Отец ребёнка: не указан
Пасынок Филата Степановича
Рождение ребёнка
1826 ст.
Сын: Климон Филатович
Отец ребёнка: Филат Степанович
Рождение ребёнка
1829 ст.
Сын: Прохор Филатович
Отец ребёнка: Филат Степанович
Рождение ребёнка
1832 ст.
Сын: Иван Филатович
Отец ребёнка: Филат Степанович
Смерть
Неизвестно