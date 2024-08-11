Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1793 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филат Степанович

Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1818 ст.

Сын: Корнелий Яковлевич

Отец ребёнка: не указан

Пасынок Филата Степановича
Рождение ребёнка
1826 ст.

Сын: Климон Филатович

Отец ребёнка: Филат Степанович

Рождение ребёнка
1829 ст.

Сын: Прохор Филатович

Отец ребёнка: Филат Степанович

Рождение ребёнка
1832 ст.

Сын: Иван Филатович

Отец ребёнка: Филат Степанович

Смерть
Неизвестно

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