Тернопольский Кирилл Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тернопольский Кирилл Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

06.03.1853 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Тернопольский Гаврила Иванович

Мать: Анна Емельяновна

Рождение ребёнка
1820

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Тернопольский Егор Кириллович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Тернопольский Роман Кириллович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Макаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна

Смерть
06.03.1853 ст.
От слеглой болезни
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