Тернопольский Кирилл Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смерти06.03.1853 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Тернопольский Гаврила Иванович
Мать: Анна Емельяновна
Рождение ребёнка
1822
Сын: Тернопольский Егор Кириллович
Рождение ребёнка
1825
Сын: Тернопольский Роман Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Макаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна
Смерть
06.03.1853 ст.
От слеглой болезни