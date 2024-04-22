Кишкина (Андреева) Надежда Ивановна
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смерти?.01.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Родилась в пос. Бежица, Брянского уезда, Орловской губернии.
Бракосочетание
Около 1920
Брак был зарегистрирован в пос. Бежица, Брянского уезда, Брянской губернии
Рождение ребёнка
07.05.1921
Дочь: Тимофеева Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Кишкин Василий Николаевич
Родилась в пос. Бежица, Брянского уезда, Брянской губернии.
Смерть
?.01.1983