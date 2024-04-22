Кишкина (Андреева) Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКишкина (Андреева) Надежда Ивановна

Кишкина (Андреева) Надежда Ивановна

avatar

Место рождения

Брянск, город Брянск, Брянская область

Дата рождения

1900

Дата смерти

?.01.1983

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Андреев Иван Яковлевич

Мать: Андреева Мария Кондратьевна

Брянск, город Брянск, Брянская область
Родилась в пос. Бежица, Брянского уезда, Орловской губернии.
Бракосочетание
Около 1920

Муж: Кишкин Василий Николаевич

Брянск, город Брянск, Брянская область
Брак был зарегистрирован в пос. Бежица, Брянского уезда, Брянской губернии
Рождение ребёнка
07.05.1921

Дочь: Тимофеева Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Кишкин Василий Николаевич

Брянск, город Брянск, Брянская область
Родилась в пос. Бежица, Брянского уезда, Брянской губернии.
Смерть
?.01.1983
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close