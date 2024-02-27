Абузярова Хабидя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абузярова Хабидя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1800 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рахимкулов Рякимов Бякир Абубакир

Рождение ребёнка
1826

Сын: Бякиров Шарибажан

Отец ребёнка: Рахимкулов Рякимов Бякир Абубакир

Петряксы, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Бякиров Айлетдин Аляутдин

Отец ребёнка: Рахимкулов Рякимов Бякир Абубакир

Петряксы, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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