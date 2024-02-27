Абузярова Хабидя
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1826
Сын: Бякиров Шарибажан
Отец ребёнка: Рахимкулов Рякимов Бякир Абубакир
Рождение ребёнка
1833
Сын: Бякиров Айлетдин Аляутдин
Отец ребёнка: Рахимкулов Рякимов Бякир Абубакир
Смерть
Неизвестно