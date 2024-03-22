Бычкова (Третьякова) Анна Павловна
Место рождения
Дата рождения01.01.1911
Дата смертиПосле 1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1911
Рождение ребёнка
18.07.1941
Дочь: Ядрова Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Бычков Николай Афанасьевич
Рождение ребёнка
27.04.1944
Дочь: Распертова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Бычков Николай Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1999