Берднов Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Берднов Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Берднова (Панкратова) Анна Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1920

Сын: Берднов Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Берднова (Панкратова) Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
01.06.1926

Сын: Берднов Константин Яковлевич

Мать ребёнка: Берднова (Панкратова) Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
22.09.1930

Сын: Берднов Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Берднова (Панкратова) Анна Алексеевна

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