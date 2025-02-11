Мезин Артемий Петров 1803 — найти родственников по фамилии на Familio

Мезин Артемий Петров

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1803, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Супруги
Мезина Марина Трофимова1802 г.р.
Дети
Мезин Алексей Артемьев1834 г.р.
Марья Артемьева1838 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мезина Марина Трофимова

Рождение ребёнка
1834

Сын: Мезин Алексей Артемьев

Мать ребёнка: Мезина Марина Трофимова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Марья Артемьева

Мать ребёнка: Мезина Марина Трофимова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

25

Смерть
Неизвестно

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