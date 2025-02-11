Мезин Артемий Петров
мужской, родился 1803, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Супруги
Мезина Марина Трофимова1802 г.р.
Дети
Мезин Алексей Артемьев1834 г.р.
Марья Артемьева1838 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мезина Марина Трофимова
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Мезина Марина Трофимова
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Марья Артемьева
Мать ребёнка: Мезина Марина Трофимова
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно