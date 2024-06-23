Артёменко Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артёменко Алексей

Место рождения

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1908 г.р.
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Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Варвара

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Варвара

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Варвара

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара

Рождение ребёнка
1908

Сын: Артёменко Юрий

Мать ребёнка: Варвара

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область

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