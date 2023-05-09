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Добротворский Алексей Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1985

Отец: Добротворский Сергей Юрьевич

Мать: Добротворская Венера Борисовна

Рождение ребёнка
27.02.2004

Дочь: Добротворская Олеся Алексеевна

Мать ребёнка: Талипова Резеда Наилевна

Рождение ребёнка
19.04.2011

Сын: Добротворкий Даниял Алексеевна

Мать ребёнка: Талипова Резеда Наилевна

Рождение ребёнка
09.12.2016

Сын: Добротворский Георгий Алексеевич

Мать ребёнка: Талипова Резеда Наилевна

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