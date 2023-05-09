Добротворский Алексей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.05.1985
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1985
Рождение ребёнка
27.02.2004
Дочь: Добротворская Олеся Алексеевна
Мать ребёнка: Талипова Резеда Наилевна
Рождение ребёнка
19.04.2011
Сын: Добротворкий Даниял Алексеевна
Мать ребёнка: Талипова Резеда Наилевна
Рождение ребёнка
09.12.2016
Сын: Добротворский Георгий Алексеевич
Мать ребёнка: Талипова Резеда Наилевна