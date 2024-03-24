Маркелова (Минина) Галина Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркелова (Минина) Галина Архиповна

Место рождения

Минино, Исетский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1939

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Минин Архип Иванович

Мать: Ямщикова Любовь Тимофеевна

Минино, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1960

Дочь: Маркелова Ольга Степановна

Отец ребёнка: Маркелов Евгений Степанович

Ялуторовск, город Ялуторовск, Тюменская область
Рождение ребёнка
1963

Дочь: Маркелова Светлана Степановна

Отец ребёнка: Маркелов Евгений Степанович

Ялуторовск, город Ялуторовск, Тюменская область
Рождение ребёнка
1969

Сын: Маркелов Александр Евгеньевич

Отец ребёнка: Маркелов Евгений Степанович

Ялуторовск, город Ялуторовск, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маркелов Евгений Степанович

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