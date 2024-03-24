Маркелова (Минина) Галина Архиповна
Место рождения
Дата рождения1939
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец: Минин Архип Иванович
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Маркелова Ольга Степановна
Отец ребёнка: Маркелов Евгений Степанович
Рождение ребёнка
1963
Дочь: Маркелова Светлана Степановна
Отец ребёнка: Маркелов Евгений Степанович
Рождение ребёнка
1969
Сын: Маркелов Александр Евгеньевич
Отец ребёнка: Маркелов Евгений Степанович
Бракосочетание
Неизвестно