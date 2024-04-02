Бессонов Анатолий Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.01.1970
Дочь: Капустина Татьяна Анатольевна
Мать ребёнка: Бессонова Анастасия Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бессонов Евгений Анатольевич
Мать ребёнка: Бессонова Анастасия Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бессонов Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Бессонова Анастасия Тимофеевна
Смерть
Неизвестно