Бессонов Анатолий Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБессонов Анатолий Трофимович

Бессонов Анатолий Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.01.1970

Дочь: Капустина Татьяна Анатольевна

Мать ребёнка: Бессонова Анастасия Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бессонов Евгений Анатольевич

Мать ребёнка: Бессонова Анастасия Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бессонов Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Бессонова Анастасия Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close