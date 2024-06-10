Бобровник Татьяна Данилова
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1815
Сын: Бобровник Григорий Фёдоров
Отец ребёнка: Бобровник Феодор Михайлов
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Бобровник (Бобровник) Ефросиния Федорова
Отец ребёнка: Бобровник Феодор Михайлов
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Бобровник Феодор Михайлов
Смерть
Неизвестно