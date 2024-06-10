Бобровник Татьяна Данилова 1799 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бобровник Татьяна Данилова

Место рождения

Малин, Житомирська область

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Малин, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобровник Феодор Михайлов

Рождение ребёнка
1815

Сын: Бобровник Григорий Фёдоров

Отец ребёнка: Бобровник Феодор Михайлов

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Бобровник (Бобровник) Ефросиния Федорова

Отец ребёнка: Бобровник Феодор Михайлов

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Бобровник Самуил Фёдоров

Отец ребёнка: Бобровник Феодор Михайлов

Малин, Житомирська область
Смерть
Неизвестно

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