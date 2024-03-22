Васильева (Вакурова) Агриппина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Вакурова) Агриппина Яковлевна

Место рождения

Балобаново, Богородский, Московская область

Дата рождения

11.06.1876

Дата смерти

1947

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1876

Отец: Вакуров Яков Павлович

Мать: Вакурова Параскева Алексеевна

Балобаново, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
03.10.1896

Сын: Васильев Сергей Иванович

Отец ребёнка: Васильев / Кривоногов Иван Григорьевич

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
07.11.1898

Сын: Васильев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Васильев / Кривоногов Иван Григорьевич

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
08.05.1900

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Васильев / Кривоногов Иван Григорьевич

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
07.11.1907

Сын: Васильев Александр Иванович

Отец ребёнка: Васильев / Кривоногов Иван Григорьевич

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
08.09.1909

Дочь: ■ Ивановна

Отец ребёнка: Васильев / Кривоногов Иван Григорьевич

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
03.04.1911

Дочь: Лисенкова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Васильев / Кривоногов Иван Григорьевич

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
08.03.1913

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Васильев / Кривоногов Иван Григорьевич

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
10.10.1916

Сын: Васильев Андрей Иванович

Отец ребёнка: Васильев / Кривоногов Иван Григорьевич

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Семен Иванович

Отец ребёнка: Васильев / Кривоногов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Васильев / Кривоногов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Васильев / Кривоногов Иван Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев / Кривоногов Иван Григорьевич

Смерть
1947
Громково, Богородский, Московская область
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