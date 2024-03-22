Васильева (Вакурова) Агриппина Яковлевна
Место рождения
Дата рождения11.06.1876
Дата смерти1947
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1876
Рождение ребёнка
03.10.1896
Отец ребёнка: Васильев / Кривоногов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
07.11.1898
Отец ребёнка: Васильев / Кривоногов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
08.05.1900
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Васильев / Кривоногов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
07.11.1907
Сын: Васильев Александр Иванович
Отец ребёнка: Васильев / Кривоногов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
08.09.1909
Дочь: ■ Ивановна
Отец ребёнка: Васильев / Кривоногов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
03.04.1911
Дочь: Лисенкова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Васильев / Кривоногов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
08.03.1913
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Васильев / Кривоногов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
10.10.1916
Отец ребёнка: Васильев / Кривоногов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Васильев / Кривоногов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Васильев / Кривоногов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Васильев / Кривоногов Иван Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1947