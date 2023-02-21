Савина - Шаталова Мария Александровна
Место рождениясело Ново-Дуплинка
Дата рождения14.11.1961
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1961
село Ново-Дуплинка
Бракосочетание
14.08.1981
село Новокаменка
Рождение ребёнка
31.08.1982
Отец ребёнка: Савин Андрей Петрович
Рождение ребёнка
16.02.1988
Отец ребёнка: Савин Андрей Петрович
Рождение ребёнка
28.10.1989
Дочь: Савина-Гужва Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Савин Андрей Петрович