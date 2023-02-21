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Савина - Шаталова Мария Александровна

Место рождения

село Ново-Дуплинка

Дата рождения

14.11.1961

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1961

Отец: Шаталов Александр Гаврилович

Мать: Шаталова Прасковья Никитична

село Ново-Дуплинка
Бракосочетание
14.08.1981

Муж: Савин Андрей Петрович

село Новокаменка
Рождение ребёнка
31.08.1982

Сын: Савин Денис Андреевич

Отец ребёнка: Савин Андрей Петрович

Рождение ребёнка
16.02.1988

Сын: Савин Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Савин Андрей Петрович

Рождение ребёнка
28.10.1989

Дочь: Савина-Гужва Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Савин Андрей Петрович

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