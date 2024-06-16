Батухтин Гаврила Миронов 03.02.1820 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Батухтин Гаврила Миронов

Место рождения

При рч. Шапшанерке, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

03.02.1820 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1820 ст.

Отец: Батухтин Мирон Егоров

Мать: Батухтина Евдокия Галактионова

При рч. Шапшанерке, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Батухтин Василий Гаврилович

Мать ребёнка: Батухтина Параскева Мартынова

При рч. Шапшанерке, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Батухтин Ефрем Гаврилович

Мать ребёнка: Батухтина Параскева Мартынова

При рч. Шапшанерке, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Батухтин Дмитрий Гаврилович

Мать ребёнка: Батухтина Параскева Мартынова

При рч. Шапшанерке, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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