Батухтин Гаврила Миронов
Место рождения
Дата рождения03.02.1820 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1820 ст.
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Батухтин Василий Гаврилович
Мать ребёнка: Батухтина Параскева Мартынова
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Батухтин Ефрем Гаврилович
Мать ребёнка: Батухтина Параскева Мартынова
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Батухтин Дмитрий Гаврилович
Мать ребёнка: Батухтина Параскева Мартынова
Смерть
Неизвестно