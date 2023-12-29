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Свешников Григорий Алексеевич

Место рождения

Суздаль, Царство Русское

Дата рождения

1692

Дата смерти

После 1740

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692

Отец: Свешников Алексей Панкратович

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
купец
Бракосочетание
1714

Жена: Свешникова Мавра Козьминична

Рождение ребёнка
1715

Сын: Свешников Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Свешникова Мавра Козьминична

Рождение ребёнка
1723

Сын: Свешников Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Свешникова Мавра Козьминична

Смерть
После 1740

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