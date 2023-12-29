Свешников Григорий Алексеевич
Место рожденияСуздаль, Царство Русское
Дата рождения1692
Дата смертиПосле 1740
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692
Отец: Свешников Алексей Панкратович
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
купец
Бракосочетание
1714
Рождение ребёнка
1715
Сын: Свешников Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Свешникова Мавра Козьминична
Рождение ребёнка
1723
Сын: Свешников Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Свешникова Мавра Козьминична
Смерть
После 1740