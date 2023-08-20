Меновщикова Худякова Евдокия Анфилофьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Меновщиков Анфилофий Иванович
Рождение ребёнка
1930
Сын: Худяков Ликандр Марковеевич
Отец ребёнка: Худяков Марковей Николаевич
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Худякова Мария Марковеевна
Отец ребёнка: Худяков Марковей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно