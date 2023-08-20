Меновщикова Худякова Евдокия Анфилофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМеновщикова Худякова Евдокия Анфилофьевна

Меновщикова Худякова Евдокия Анфилофьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Меновщиков Анфилофий Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Сын: Худяков Ликандр Марковеевич

Отец ребёнка: Худяков Марковей Николаевич

Бубенщиково, Николаевская волость, Барнаульский уезд
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Худякова Мария Марковеевна

Отец ребёнка: Худяков Марковей Николаевич

Бубенщиково, Николаевская волость, Барнаульский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Худяков Марковей Николаевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close