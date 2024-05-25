Хамитов Гумар Хусаинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1936
Дата смерти1991
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зарипова Рахима Хафизовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Кыргызстан, Ошская обл., г. Таш-Кумыр
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Мадина Гумаровна
Мать ребёнка: Зарипова Рахима Хафизовна
Кыргызстан, Джалал-Абадская обл., г. Токтогул
Смерть
1991
Кыргызстан, г. Бишкек