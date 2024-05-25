Хамитов Гумар Хусаинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хамитов Гумар Хусаинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

1991

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Хамитов Хусаин Гарифович

Мать: Хамитова Гульминур Ахмадуллаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зарипова Рахима Хафизовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зарипова Рахима Хафизовна

Место жительства
Неизвестно
Кыргызстан, Ошская обл., г. Таш-Кумыр
Рождение ребёнка
1956

Дочь: Мадина Гумаровна

Мать ребёнка: Зарипова Рахима Хафизовна

Кыргызстан, Джалал-Абадская обл., г. Токтогул
Смерть
1991
Кыргызстан, г. Бишкек

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