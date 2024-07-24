Акопянс (Каратаева) Елена Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акопянс (Каратаева) Елена Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Каратаев Григорий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акопянс Михаил Зурабович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Аганова (Акопянс) Серафима Михайловна

Отец ребёнка: Акопянс Михаил Зурабович

Рождение ребёнка
07.11.1916

Сын: Акопянс Акоп Михайлович

Отец ребёнка: Акопянс Михаил Зурабович

Смерть
Неизвестно

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