Акопянс (Каратаева) Елена Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Каратаев Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Аганова (Акопянс) Серафима Михайловна
Отец ребёнка: Акопянс Михаил Зурабович
Рождение ребёнка
07.11.1916
Отец ребёнка: Акопянс Михаил Зурабович
Смерть
Неизвестно