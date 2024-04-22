Хуторная Тамара Степановна
Место рождения
Дата рождения16.07.1936
Дата смерти29.12.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1936
Рождение ребёнка
21.02.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Оренбург
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
29.12.1991
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край