Хуторная Тамара Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хуторная Тамара Степановна

Место рождения

Алга, Алгинский район, Актюбинская область

Дата рождения

16.07.1936

Дата смерти

29.12.1991

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Алга, Алгинский район, Актюбинская область
Рождение ребёнка
21.02.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Оренбург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
29.12.1991
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
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