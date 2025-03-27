Бойко Игорь Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.05.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1972
Курская область, Касторенский район, с-з Касторенский п. Цветочное
Бракосочетание
05.08.1995
Жена: Бойко Ирина Юрьевна
Рождение ребёнка
04.04.1996
Дочь: Бойко Кристина Игоревна
Мать ребёнка: Бойко Ирина Юрьевна
Кострома
Рождение ребёнка
28.03.2013
Мать ребёнка: Бойко Ирина Юрьевна
Кострома