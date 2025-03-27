Бойко Игорь Владимирович 08.05.1972 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бойко Игорь Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1972

Пол

Мужской

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1972

Отец: Бойко Владимир Федотович

Мать: Бойко (Семёнова) Вера Григорьевна

Курская область, Касторенский район, с-з Касторенский п. Цветочное
Бракосочетание
05.08.1995

Жена: Бойко Ирина Юрьевна

Рождение ребёнка
04.04.1996

Дочь: Бойко Кристина Игоревна

Мать ребёнка: Бойко Ирина Юрьевна

Кострома
Рождение ребёнка
28.03.2013

Сын: Бойко Арсений Игоревич

Мать ребёнка: Бойко Ирина Юрьевна

Кострома

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