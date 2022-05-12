Кручева Зөләйха — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кручева Зөләйха

Место рождения

Средний Юрткуль, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1704

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

РХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1704

Отец: не указан

Мать: не указана

Средний Юрткуль, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1733

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Старые Салманы, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1742

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Старые Салманы, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
После 1762

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