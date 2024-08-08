Шулаев Павел Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шулаев Павел Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шулаева Александра Абрамова

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин, запасной рядовой
Место жительства
Неизвестно
Моторино, Северный муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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