Бурдин Евгений
Место рожденияРоссия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бурдин Михаил
Мать: Бурдина ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бурдина (Лебедева) Юлия
Рождение ребёнка
14.11.1952
Сын: Бурдин Владимир
Мать ребёнка: Бурдина (Лебедева) Юлия
Рождение ребёнка
1954
Сын: Бурдин Михаил
Мать ребёнка: Бурдина (Лебедева) Юлия
Рождение ребёнка
1956
Сын: Бурдин Павел
Мать ребёнка: Бурдина (Лебедева) Юлия
Рождение ребёнка
1963
Сын: Бурдин Иван
Мать ребёнка: Бурдина (Лебедева) Юлия
Смерть
Неизвестно