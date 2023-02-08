Бурдин Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурдин Евгений

Место рождения

Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бурдин Михаил

Мать: Бурдина ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурдина (Лебедева) Юлия

Рождение ребёнка
14.11.1952

Сын: Бурдин Владимир

Мать ребёнка: Бурдина (Лебедева) Юлия

Рождение ребёнка
1954

Сын: Бурдин Михаил

Мать ребёнка: Бурдина (Лебедева) Юлия

Рождение ребёнка
1956

Сын: Бурдин Павел

Мать ребёнка: Бурдина (Лебедева) Юлия

Рождение ребёнка
1963

Сын: Бурдин Иван

Мать ребёнка: Бурдина (Лебедева) Юлия

Смерть
Неизвестно

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