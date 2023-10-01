Михайлов Григорий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихайлов Григорий Алексеевич

Михайлов Григорий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайлова Мария Константиновна

Рождение ребёнка
26.12.1911 ст.

Дочь: Михайлова Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Михайлова Мария Константиновна

Работа или профессия
1912 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Студент Московского университета.
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.