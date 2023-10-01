Михайлов Григорий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.12.1911 ст.
Дочь: Михайлова Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Михайлова Мария Константиновна
Работа или профессия
1912 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Студент Московского университета.
Смерть
Неизвестно