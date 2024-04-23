Роман Никифорович
Место рождения
Дата рождения1660
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1660
Отец: Никифор Анисимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Романовна
Мать ребёнка: Ирина Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Никифоровна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1678
Сын: Григорий Романович
Мать ребёнка: Ирина Никифоровна
Рождение ребёнка
1686
Сын: Наум Романович
Мать ребёнка: Ирина Никифоровна
Рождение ребёнка
1688
Сын: Федосей Романович
Мать ребёнка: Ирина Никифоровна
Рождение ребёнка
1698
Сын: Аверкей Романович
Мать ребёнка: Ирина Никифоровна
Рождение ребёнка
1704
Дочь: Мария Романовна
Мать ребёнка: Ирина Никифоровна