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Смирнов Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.03.1900 ст.

Дочь: Смирнова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Смирнова Анна Афанасьевна

Место жительства
Между 1900 и 1903 ст.
Добрая Вода, Мценский муниципальный район, Орловская область
Крестьянин сельца Добрая Вода Покровской волости Мценского уезда Орловской губернии.
Рождение ребёнка
10.03.1903 ст.

Дочь: Смирнова Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Смирнова Анна Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Анна Афанасьевна

Смерть
Неизвестно
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