Смирнов Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
20.03.1900 ст.
Дочь: Смирнова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Смирнова Анна Афанасьевна
Место жительства
Между 1900 и 1903 ст.
Добрая Вода, Мценский муниципальный район, Орловская область
Крестьянин сельца Добрая Вода Покровской волости Мценского уезда Орловской губернии.
Рождение ребёнка
10.03.1903 ст.
Дочь: Смирнова Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Смирнова Анна Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно