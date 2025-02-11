(Земцова) Анна Семёнова 01.02.1876 — найти родственников по фамилии на Familio

(Земцова) Анна Семёнова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 01.02.1876, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Земцов Семён Николаев1842 г.р.
Мать
Земцова Мария ФёдороваДо 1853 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1876

Отец: Земцов Семён Николаев

Мать: Земцова Мария Фёдорова

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Крещение
03.02.1876
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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