(Земцова) Анна Семёнова
женский, родилась 01.02.1876, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецЗемцов Семён Николаев1842 г.р.
МатьЗемцова Мария ФёдороваДо 1853 г.р.
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Место
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Рождение
01.02.1876
Отец: Земцов Семён Николаев
Мать: Земцова Мария Фёдорова
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Крещение
03.02.1876
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно