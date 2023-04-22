Карева Настасья Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарева Настасья Тимофеева

Карева Настасья Тимофеева

Место рождения

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1809 г.р.

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карев Козьма Семенов

Рождение ребёнка
1842

Сын: Карев Федотий Козмин

Отец ребёнка: Карев Козьма Семенов

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Карев Алексей Козмин

Отец ребёнка: Карев Козьма Семенов

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.