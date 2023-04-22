Карева Настасья Тимофеева
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карев Козьма Семенов
Рождение ребёнка
1842
Сын: Карев Федотий Козмин
Отец ребёнка: Карев Козьма Семенов
Рождение ребёнка
1845
Сын: Карев Алексей Козмин
Отец ребёнка: Карев Козьма Семенов
Смерть
Неизвестно