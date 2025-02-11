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женский, родилась Неизвестно
Супруги
Никифор Моисеев1790 г.р.
Дети
Яков Никифоров1812 г.р.
Андрей Никифоров1825 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никифор Моисеев
Рождение ребёнка
1812
Сын: Яков Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Моисеев
Рождение ребёнка
1825
Сын: Андрей Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Моисеев
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Лукерья Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Моисеев
Рождение ребёнка
1831
Сын: Исай Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Моисеев