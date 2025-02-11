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Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

Супруги
Никифор Моисеев1790 г.р.
Дети
Яков Никифоров1812 г.р.
Андрей Никифоров1825 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифор Моисеев

Рождение ребёнка
1812

Сын: Яков Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Моисеев

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
1825

Сын: Андрей Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Моисеев

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Лукерья Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Моисеев

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
1831

Сын: Исай Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Моисеев

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

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