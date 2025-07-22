Вахрушев Михаил -
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Дети
Балобонова (Вахрушева) Римма1930 г.р.
Вахрушев Николай1934 г.р.Показать еще 2
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Балобонова (Вахрушева) Римма
Мать ребёнка: Вахрушева Матрона Никифоровна
Рождение ребёнка
1934
Сын: Вахрушев Николай
Мать ребёнка: Вахрушева Матрона Никифоровна
Рождение ребёнка
04.05.1938
Дочь: Соловьева (Вахрушева) Руфина Михайловна
Мать ребёнка: Вахрушева Матрона Никифоровна
Плотниково, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Сидорова (Вахрушева) Татьяна
Мать ребёнка: Вахрушева Матрона Никифоровна
Смерть
Неизвестно