Вахрушев Михаил - Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Вахрушев Михаил -

Автор
НС
Соловьева Н.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Дети
Балобонова (Вахрушева) Римма1930 г.р.
Вахрушев Николай1934 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Балобонова (Вахрушева) Римма

Мать ребёнка: Вахрушева Матрона Никифоровна

Рождение ребёнка
1934

Сын: Вахрушев Николай

Мать ребёнка: Вахрушева Матрона Никифоровна

Рождение ребёнка
04.05.1938

Дочь: Соловьева (Вахрушева) Руфина Михайловна

Мать ребёнка: Вахрушева Матрона Никифоровна

Плотниково, Елабужский уезд, Вятская губерния

церковь с. Биляр

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Сидорова (Вахрушева) Татьяна

Мать ребёнка: Вахрушева Матрона Никифоровна

Смерть
Неизвестно

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