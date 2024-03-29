Ашенбреннер Михаил Юльевич
Место рожденияМосква
Дата рождения09.09.1842
Дата смерти11.11.1926
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1842
Отец: Ашенбреннер Юлий
Мать: Ашенбреннер ?
Москва
21 Сентября по старому календарю
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Виноградова Евгения
Мать ребёнка: ?
Моск.губ. Звенигородского уезда Павловской Подгородной слободы
Упоминание
Неизвестно
Подполковник русской армии, народник, член военной организации «Народной Воли», приговорен к смертной казни, замененной вечной каторгой, узник Шлиссельбургской крепости, почетный красноармеец, препода... Показать все
Смерть
11.11.1926
Москва
Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве, участок 1, ряд 45, могила 48