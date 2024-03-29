Ашенбреннер Михаил Юльевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ашенбреннер Михаил Юльевич

Место рождения

Москва

Дата рождения

09.09.1842

Дата смерти

11.11.1926

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1842

Отец: Ашенбреннер Юлий

Мать: Ашенбреннер ?

Москва
21 Сентября по старому календарю
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Виноградова Евгения

Мать ребёнка: ?

Моск.губ. Звенигородского уезда Павловской Подгородной слободы
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леонид

Мать ребёнка: ?

Упоминание
Неизвестно
Подполковник русской армии, народник, член военной организации «Народной Воли», приговорен к смертной казни, замененной вечной каторгой, узник Шлиссельбургской крепости, почетный красноармеец, препода... Показать все
Смерть
11.11.1926
Москва
Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве, участок 1, ряд 45, могила 48
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