Паневина Ирина Дмитриевна 1815 — найти родственников по фамилии на Familio

Паневина Ирина Дмитриевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1815

умерла Неизвестно

Супруги
Паневин Макар Степанович1795 г.р.
Дети
Кожевникова (Паневина) Анастасия Макаровна21.10.1844 г.р.
Темлянцева (Паневина) Марфа Макаровна (Меркурьевна)1845 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Паневин Макар Степанович

Рождение ребёнка
21.10.1844

Дочь: Кожевникова (Паневина) Анастасия Макаровна

Отец ребёнка: Паневин Макар Степанович

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Темлянцева (Паневина) Марфа Макаровна (Меркурьевна)

Отец ребёнка: Паневин Макар Степанович

Гостевка, Борский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1849

Сын: Паневин Вавила Макарович

Отец ребёнка: Паневин Макар Степанович

Смерть
Неизвестно

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