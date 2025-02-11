Паневина Ирина Дмитриевна
женский, родилась 1815
умерла Неизвестно
Супруги
Паневин Макар Степанович1795 г.р.
Дети
Кожевникова (Паневина) Анастасия Макаровна21.10.1844 г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.10.1844
Дочь: Кожевникова (Паневина) Анастасия Макаровна
Отец ребёнка: Паневин Макар Степанович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Темлянцева (Паневина) Марфа Макаровна (Меркурьевна)
Отец ребёнка: Паневин Макар Степанович
Гостевка, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Паневин Макар Степанович
Смерть
Неизвестно