Куклина (Вшивцева) Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Вшивцев Андрей Анисимович
Мать: Вшивцева Васса Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Куклин Иев Захарович
Место жительства
Неизвестно
Бабичи, Верхошижемский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1770
Сын: Куклин Яков Иевов
Отец ребёнка: Куклин Иев Захарович
Рождение ребёнка
1775
Сын: Куклин Василий Иевов
Отец ребёнка: Куклин Иев Захарович
Рождение ребёнка
1778
Дочь: (Куклина) Анисия Иева
Отец ребёнка: Куклин Иев Захарович
Рождение ребёнка
1788
Дочь: (Куклина) Евдокия Иева
Отец ребёнка: Куклин Иев Захарович
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Куклина) Анна Иева
Отец ребёнка: Куклин Иев Захарович
Смерть
После 1795