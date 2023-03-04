Куклина (Вшивцева) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куклина (Вшивцева) Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Вшивцев Андрей Анисимович

Мать: Вшивцева Васса Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куклин Иев Захарович

Место жительства
Неизвестно
Бабичи, Верхошижемский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Куклин Яков Иевов

Отец ребёнка: Куклин Иев Захарович

Рождение ребёнка
1775

Сын: Куклин Василий Иевов

Отец ребёнка: Куклин Иев Захарович

Рождение ребёнка
1778

Дочь: (Куклина) Анисия Иева

Отец ребёнка: Куклин Иев Захарович

Рождение ребёнка
1788

Дочь: (Куклина) Евдокия Иева

Отец ребёнка: Куклин Иев Захарович

Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Куклина) Анна Иева

Отец ребёнка: Куклин Иев Захарович

Смерть
После 1795

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