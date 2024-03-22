Семагина Фекла Петровна
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смерти1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Рождение ребёнка
05.01.1909
Отец ребёнка: Семагин Павел Михайлович
Рождение ребёнка
17.06.1910
Отец ребёнка: Семагин Павел Михайлович
Рождение ребёнка
02.07.1912
Отец ребёнка: Семагин Павел Михайлович
Рождение ребёнка
24.01.1917
Отец ребёнка: Семагин Павел Михайлович
Рождение ребёнка
22.06.1918
Отец ребёнка: Семагин Павел Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Семагин Павел Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Павловна
Отец ребёнка: Семагин Павел Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Семагин Павел Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Павловна
Отец ребёнка: Семагин Павел Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1970