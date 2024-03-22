Семагина Фекла Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семагина Фекла Петровна

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1888

Дата смерти

1970

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.01.1909

Сын: Семагин Петр Павлович

Отец ребёнка: Семагин Павел Михайлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.06.1910

Сын: Семагин Иван Павлович

Отец ребёнка: Семагин Павел Михайлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.07.1912

Сын: Семагин Сергей Павлович

Отец ребёнка: Семагин Павел Михайлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.01.1917

Сын: Семагин Виктор Павлович

Отец ребёнка: Семагин Павел Михайлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.06.1918

Сын: Семагин Сергей Павлович

Отец ребёнка: Семагин Павел Михайлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семагин Павел Михайлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Павловна

Отец ребёнка: Семагин Павел Михайлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семагин Павел Михайлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Павловна

Отец ребёнка: Семагин Павел Михайлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семагин Павел Михайлович

Смерть
1970
Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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