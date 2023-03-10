Авдотья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАвдотья Иванова

Авдотья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антон Осипов

Отец ребёнка: Осип Ивлиев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петр Осипов

Отец ребёнка: Осип Ивлиев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитрий Осипов

Отец ребёнка: Осип Ивлиев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степан Осипов

Отец ребёнка: Осип Ивлиев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорий Осипов

Отец ребёнка: Осип Ивлиев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафья Осипова

Отец ребёнка: Осип Ивлиев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нефед Осипов

Отец ребёнка: Осип Ивлиев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close