Авдотья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антон Осипов
Отец ребёнка: Осип Ивлиев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петр Осипов
Отец ребёнка: Осип Ивлиев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитрий Осипов
Отец ребёнка: Осип Ивлиев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степан Осипов
Отец ребёнка: Осип Ивлиев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорий Осипов
Отец ребёнка: Осип Ивлиев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафья Осипова
Отец ребёнка: Осип Ивлиев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нефед Осипов
Отец ребёнка: Осип Ивлиев
Смерть
Неизвестно