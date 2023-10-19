Воейкова (Стромилова) Мария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воейкова (Стромилова) Мария Степановна

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Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

1814

Дата смерти

01.06.1904

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
01.06.1904
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
04.06.1904
Москва, город федерального значения Москва
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