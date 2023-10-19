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Воейкова (Стромилова) Мария Степановна
Воейкова (Стромилова) Мария Степановна
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Место рождения
Российская Империя
Дата рождения
1814
Дата смерти
01.06.1904
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ФА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
01.06.1904
Москва
, город федерального значения Москва
Похороны
04.06.1904
Москва
, город федерального значения Москва
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