Зобов Дмитрий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зобов Дмитрий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зобов Григорий Иванович

Мать: Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зобов Антон Дмитриевич

Мать ребёнка: Пелагея Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зобов Андрей Дмитриевич

Мать ребёнка: Пелагея Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанида Дмитриевна

Мать ребёнка: Пелагея Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: Пелагея Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Никитична

Смерть
Неизвестно
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