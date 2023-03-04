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Шихов Герасим Тимофеевич

Место рождения

Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1761

Дата смерти

1826

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Шихов Тимофей Никифорович

Мать: Шихова Ирина Макарова

Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шихова Феодосия Демидовна

Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1795

Сын: Шихов Амос Герасимович

Мать ребёнка: Шихова Феодосия Демидовна

Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1800

Дочь: (Шихова) Феодосия Герасимовна

Мать ребёнка: Шихова Феодосия Демидовна

Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Смерть
1826
Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния

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