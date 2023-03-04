Шихов Герасим Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1761
Дата смерти1826
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Шихов Тимофей Никифорович
Мать: Шихова Ирина Макарова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1795
Мать ребёнка: Шихова Феодосия Демидовна
Рождение ребёнка
1800
Дочь: (Шихова) Феодосия Герасимовна
Мать ребёнка: Шихова Феодосия Демидовна
Смерть
1826