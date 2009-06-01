Вешкин Михаил Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вешкин Михаил Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.06.2009

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.2009

Отец: Вешкин Федор Васильевич

Мать: не указана

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