Зазнобин Алексей Кузьмин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869
Отец: Зазнобин Кузьма Федоров
Мать: ?
Бракосочетание
26.01.1892
Рождение ребёнка
04.05.1893
Сын: Зазнобин Николай Алексеев
Мать ребёнка: (Голубкова) Александра Ксенофонтова
Рождение ребёнка
23.09.1894
Мать ребёнка: (Голубкова) Александра Ксенофонтова
Рождение ребёнка
12.07.1899
Дочь: (Зазнобина) Марина Алексеева
Мать ребёнка: (Голубкова) Александра Ксенофонтова
Рождение ребёнка
21.03.1902
Сын: Зазнобин Василий Алексеев
Мать ребёнка: (Голубкова) Александра Ксенофонтова
Рождение ребёнка
15.04.1904
Сын: Зазнобин Николай Алексеев
Мать ребёнка: (Голубкова) Александра Ксенофонтова
Рождение ребёнка
14.09.1915
Сын: Зазнобин Александр Алексеев
Мать ребёнка: (Голубкова) Александра Ксенофонтова
Смерть
Неизвестно