Зазнобин Алексей Кузьмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗазнобин Алексей Кузьмин

Зазнобин Алексей Кузьмин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: Зазнобин Кузьма Федоров

Мать: ?

Бракосочетание
26.01.1892

Жена: (Голубкова) Александра Ксенофонтова

Рождение ребёнка
04.05.1893

Сын: Зазнобин Николай Алексеев

Мать ребёнка: (Голубкова) Александра Ксенофонтова

Рождение ребёнка
23.09.1894

Сын: Зазнобин Стефан Алексеев

Мать ребёнка: (Голубкова) Александра Ксенофонтова

Рождение ребёнка
12.07.1899

Дочь: (Зазнобина) Марина Алексеева

Мать ребёнка: (Голубкова) Александра Ксенофонтова

Рождение ребёнка
21.03.1902

Сын: Зазнобин Василий Алексеев

Мать ребёнка: (Голубкова) Александра Ксенофонтова

Рождение ребёнка
15.04.1904

Сын: Зазнобин Николай Алексеев

Мать ребёнка: (Голубкова) Александра Ксенофонтова

Рождение ребёнка
14.09.1915

Сын: Зазнобин Александр Алексеев

Мать ребёнка: (Голубкова) Александра Ксенофонтова

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.