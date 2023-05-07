Воронина Надежда Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронина Надежда Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1940

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1940

Отец: Ласкин Виктор Николаевич

Мать: Ласкина Клавдия

Рождение ребёнка
29.10.1960

Дочь: Петрова Наталья Борисовна

Отец ребёнка: Воронин Борис Дмитриевич

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Симмарова Ольга Борисовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Симарова Ольга Борисовна

Отец ребёнка: не указан

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