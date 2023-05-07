Воронина Надежда Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.10.1940
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1940
Отец: Ласкин Виктор Николаевич
Мать: Ласкина Клавдия
Рождение ребёнка
29.10.1960
Дочь: Петрова Наталья Борисовна
Отец ребёнка: Воронин Борис Дмитриевич
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Симмарова Ольга Борисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Симарова Ольга Борисовна