Бошакова Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бошакова Ольга Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина Людмила Василевна

Отец ребёнка: Бошаков Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бошаков Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бошаков Лев Васильевич

Отец ребёнка: Бошаков Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бошакова Тамара Васильевна

Отец ребёнка: Бошаков Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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