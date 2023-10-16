Бошакова Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полина Людмила Василевна
Отец ребёнка: Бошаков Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бошаков Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бошакова Тамара Васильевна
Отец ребёнка: Бошаков Василий Иванович
Смерть
Неизвестно