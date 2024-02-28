Зайковская Евгения Максимиллиановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайковская Людмила Александровна
Отец ребёнка: Зайковский Александр Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайковская Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Зайковский Александр Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно