Зайковская Евгения Максимиллиановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайковская Евгения Максимиллиановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайковская Людмила Александровна

Отец ребёнка: Зайковский Александр Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайковская Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Зайковский Александр Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайковский Александр Федорович

Смерть
Неизвестно
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