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Козлов Михаил Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1952

Дата смерти

09.11.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1952

Отец: Козлов Иван Егорович

Мать: Козлова Анна Артёмовна

Рождение ребёнка
07.11.1976

Дочь: Говядинкина Елена Михайловна

Мать ребёнка: Козлова (Жеглова) Валентина Григорьевна

Рождение ребёнка
23.11.1983

Дочь: Волкова (Козлова) Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Козлова (Жеглова) Валентина Григорьевна

Смерть
09.11.1995

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