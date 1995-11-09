Козлов Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1952
Дата смерти09.11.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1952
Отец: Козлов Иван Егорович
Мать: Козлова Анна Артёмовна
Рождение ребёнка
07.11.1976
Дочь: Говядинкина Елена Михайловна
Мать ребёнка: Козлова (Жеглова) Валентина Григорьевна
Рождение ребёнка
23.11.1983
Дочь: Волкова (Козлова) Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Козлова (Жеглова) Валентина Григорьевна
Смерть
09.11.1995