(Сюсюгина) Раиса Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сюсюгина) Раиса Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Сюсюгин Александр

Мать: (Салтыкова) Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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