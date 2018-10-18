Чарикова (Федорян) Людмила Сергеевна
Место рожденияг.Челябинск, РСФСР
Дата рождения19.07.1958
Дата смерти18.10.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.10.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Челябинск, РСФСР
Бракосочетание
10.05.1997
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
18.10.2018
г.Озёрск, Челябинская область, РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Озёрск, Челябинская область, РФ