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Галынская Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1978

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1978

Отец: Фесько Николай

Мать: Фесько (Михалап) Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Галынская) Анастасия

Отец ребёнка: Галынский Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галынский Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Галынская) Ольга

Отец ребёнка: Галынский Михаил

Рождение ребёнка
21.12.1999

Дочь: (Галынская) Екатерина

Отец ребёнка: Галынский Михаил

Рождение ребёнка
21.11.2005

Сын: Галынский Николай

Отец ребёнка: Галынский Михаил

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