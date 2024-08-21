Галынская Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1978
Отец: Фесько Николай
Мать: Фесько (Михалап) Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Галынская) Анастасия
Отец ребёнка: Галынский Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Галынский Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Галынская) Ольга
Отец ребёнка: Галынский Михаил
Рождение ребёнка
21.12.1999
Дочь: (Галынская) Екатерина
Отец ребёнка: Галынский Михаил
Рождение ребёнка
21.11.2005
Сын: Галынский Николай
Отец ребёнка: Галынский Михаил