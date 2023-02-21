Грицун Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грицун Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.05.1904

Дочь: Сметанко Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Грицун Васса

Новожатково, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грицун Фёдор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрёна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грицун Иосиф Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грицун Варвара Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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