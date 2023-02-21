Грицун Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.05.1904
Дочь: Сметанко Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Грицун Васса
Новожатково, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрёна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грицун Варвара Ивановна
Смерть
Неизвестно