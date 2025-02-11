Акимов Алексей Васильев До 1882 — найти родственников по фамилии на Familio

Акимов Алексей Васильев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился До 1882

умер После 1900

Отец
Акимов Василий ДмитриевДо 1863 г.р.
Мать
Акимова (Акимова) Устинья Филиппова1844 г.р.
Супруги
Прусакова Марья ВасильеваДо 1982 г.р.
Дети
Акимов Иван Алексеев26.10.1900 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1882

Отец: Акимов Василий Дмитриев

Мать: Акимова (Акимова) Устинья Филиппова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прусакова Марья Васильева

Рождение ребёнка
26.10.1900

Сын: Акимов Иван Алексеев

Мать ребёнка: Прусакова Марья Васильева

Волжский, Красноярский муниципальный район, Самарская область

Смерть
После 1900

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