Акимов Алексей Васильев
мужской, родился До 1882
умер После 1900
ОтецАкимов Василий ДмитриевДо 1863 г.р.
МатьАкимова (Акимова) Устинья Филиппова1844 г.р.
Супруги
Прусакова Марья ВасильеваДо 1982 г.р.
Дети
Акимов Иван Алексеев26.10.1900 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1882
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.10.1900
Сын: Акимов Иван Алексеев
Мать ребёнка: Прусакова Марья Васильева
Волжский, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1900